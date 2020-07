Decreto Semplificazioni, Conte: “Abbiamo fatto convergere 4 forze politiche e le sensibilità dei ministri, un risultato clamoroso” (Di martedì 7 luglio 2020) “L’intesa è tecnica, sul piano politico abbiamo lavorato tanto e questo ci ha consentito di dedicare 4-5 ore ieri sera in Cdm all’esame e siccome abbiamo fatto alcune modifiche abbiamo bisogno di qualche giorno per la versione finale”. Lo ha il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi con cui ha presentato il Decreto Semplificazioni approvato all’alba in Consiglio dei ministri. La gestazione del dl “posso acconsentire che sia stata sofferta, dolorosa – aggiunge – mi sembra esagerato. Abbiamo dovuto approfondire, verificare, interveniamo a tutto campo in tutti i settori della pubblica amministrazione e in molte procedure: è una rivoluzione, senza concessione all’enfasi. Un semplificazione mai fatta. Il fatto di aver dovuto far convergere quattro forze politiche e la sensibilità dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

