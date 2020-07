Decreto Semplificazioni, ci siamo: la maggioranza raggiunge il compromesso (Di martedì 7 luglio 2020) Nel Decreto sono presenti opere prioritarie – oltre 50 in tutto – ferroviarie e stradali, che potranno essere commissariate. C’è l’accordo anche sull’abuso di ufficio. Il Decreto Semplificazioni sembra essere pronto a partire, nonostante tutto. Almeno questa sembra essere l’aria che tira all’interno delle forze di maggioranza, che hanno avuto diversi punti di scontro nel … L'articolo Decreto Semplificazioni, ci siamo: la maggioranza raggiunge il compromesso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Buco nel decreto ri… - NicolaPorro : Il #decretosemplificazioni è costituito da articoli che riguardano tutto. E una cosa l'abbiamo capita... Il video-c… - Agenzia_Ansa : Ok del Cdm al decreto #Semplificazioni - TheRenry : RT @fanpage: Approvato nella notte il #DlSemplificazioni dopo una seduta fiume #7luglio - Gabriele885 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Buco nel decreto rilancio, b… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Semplificazioni

Dopo una discussione lunga più di quattro ore in Consiglio dei ministri, arriva "salvo intese" il via libera al decreto semplificazioni. Non bastano settimane di trattativa: fino all'ultimo tengono ba ...Roma, 7 lug. (askanews) – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato un decreto-legge che introduc ...