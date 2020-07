Decreto dignità, il direttore de La Notizia a Omnibus: “Ridicolo definirlo bandierina, stabilizzare il lavoro non è una bandierina” (Di martedì 7 luglio 2020) Il direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, ad Omnibus (La7), questa mattina, risponde per le rime ad Alessandro Barbano sul Decreto dignità: “Ridicolo definirlo bandierina, stabilizzare il lavoro non è una bandierina”. L'articolo Decreto dignità, il direttore de La Notizia a Omnibus: “Ridicolo definirlo bandierina, stabilizzare il lavoro non è una bandierina” LA Notizia. Leggi su lanotiziagiornale

Siciliano741 : RT @La7tv: #omnibus Gaetano Pedullà risponde per le rime ad Alessandro Barbano sul #decretodignità: 'Ridicolo definirlo bandierina, stabili… - wilmascampini : RT @La7tv: #omnibus Il giornalista e scrittore @alebarbano attacca il Decreto Dignità e la politica dei #Cinquestelle: 'La bandierina di Lu… - codeghino10 : RT @La7tv: #omnibus Il giornalista e scrittore @alebarbano attacca il Decreto Dignità e la politica dei #Cinquestelle: 'La bandierina di Lu… - La7tv : #omnibus Gaetano Pedullà risponde per le rime ad Alessandro Barbano sul #decretodignità: 'Ridicolo definirlo bandie… - La7tv : #omnibus Il giornalista e scrittore @alebarbano attacca il Decreto Dignità e la politica dei #Cinquestelle: 'La ban… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto dignità Meloni: «La coalizione è unita. Hanno provato a comprarci con la mangiatoia del decreto Rilancio» Corriere della Sera