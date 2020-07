Dead to Me 3 concluderà la storia di Jen e Judy, Netflix rinnova la serie e blinda la showrunner (Di martedì 7 luglio 2020) La splendida seconda annata non lasciava presagire nulla di diverso, ma adesso è ufficiale: Dead to Me 3 si farà. Netflix decide dunque di rinnovare per una terza e ultima stagione la dark comedy di Liz Feldman con Christina Applegate, Linda Cardellini e James Marsden, portando a compimento le storie di Jen e Judy e dando seguito al cliffhanger con cui si è chiusa la seconda stagione. Allo stesso tempo Netflix annuncia di aver avviato una collaborazione pluriennale con la stessa Liz Feldman, in virtù della quale la showrunner elaborerà nuove serie e altri progetti per la piattaforma. Dead to Me è stata esattamente la serie che volevo fare, dall'inizio alla fine, è stato il commento di Feldman. Ed è stata un dono incredibile. Raccontare una storia nata dal dolore e dalla perdita mi ha distesa come artista e guarita come essere ... Leggi su optimagazine

