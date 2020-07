De Magistris, delibera per chiedere liquidità per 500 milioni (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Giunta de Magistris ha approvato oggi un’importantissima delibera, a firma del vicesindaco con delega al Bilancio Panini con la quale l’Amministrazione chiede a Cassa Depositi e Prestiti l’anticipazione di liquidità per 500 milioni di euro che consentirà al Comune di scorrere il cosiddetto cronologico, ovvero di effettuare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali. La concessione dell’anticipazione (prevista dagli artt. 115 e 116 D.L. 34/2020) consentirà all’Amministrazione di immettere immediatamente nel circuito dei fornitori del Comune consistenti risorse, di fatto l’intero ammontare dell’anticipazione ricevuta. Tali somme, trasferite ... Leggi su anteprima24

