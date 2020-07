Daydreamer anticipazioni: SANEM incastrata da AYLIN? Ecco cosa succederà (Di martedì 7 luglio 2020) La “perfida” AYLIN (Sevcan Yasar) ne sa una più del diavolo e continuerà a dimostrarlo nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno; l’arrivista riuscirà infatti a fare in modo che Can Divit (Can Yaman) scopra che ha lei il presunto anello di fidanzamento di SANEM Aydin (Demet Ozdemir) e non disdegnerà di utilizzare i suoi soliti stratagemmi per obbligare Emre (Birand Tunca) ad ufficializzare la relazione con lei.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2020 (NUOVE puntate)Insomma, ci sarà da divertirsi con le mosse della “cattivona” della soap… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Emre scopre che Can e SANEM stanno facendo sul serio Stando a quanto dicono le anticipazioni, la nuova storyline prenderà il via quando Emre beccherà Can e SANEM in ... Leggi su tvsoap

