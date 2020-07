Dall’Inghilterra: Mandzukic nel mirino di Manchester United e Milan (Di martedì 7 luglio 2020) Mario Mandzukic a parametro zero è un’occasione di mercato che interessa numerosi club. Dopo pochi mesi passati all’Al Duhail, l’ex centravanti della Juventus ha salutato il club ed è pronto ad iniziare una nuova avventura in Europa. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, il Manchester United sarebbe particolarmente interessato al centravanti croato. Tra le società interessate vi è però anche il Milan, che sembra intenzionato a sostituire nella prossima stagione Zlatan Ibrahimovic proprio con Mandzukic. Leggi su sportface

sportface2016 : #calciomercato, l'indiscrezione dall'Inghilterra: #ManchesterUnited e #Milsn sarebbero interessati a Mario… - TUTTOJUVE_COM : Dall'Inghilterra: 'Mandzukic grande occasione a parametro zero: su di lui Milan e Man United' -