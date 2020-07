Dal Vicentino a Mondragone, i focolai sono il nuovo fronte del virus (Di martedì 7 luglio 2020) In via di esaurimento la prima grande ondata in Italia, con i nuovi contagi passati dai 7.000 giornalieri del picco ai 150-200 in media delle ultime settimane, il nuovo fronte della lotta al Covid-19 sono i focolai, piccoli o grandi, che si accendono a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Dal Vicentino a Mondragone, da Bologna a Roma, le cronache segnalano ormai tutti i giorni nuovi allarmi, e la sfida del sistema ora è quella di intervenire precocemente, isolando e tracciando, per spegnere la fiammella prima che diventi un incendio. Non a caso il famoso indice di contagio Rt è ormai a ridosso di 1 a livello nazionale, ed ha superato la soglia fatidica in tre regioni, Lazio, Veneto ed Emilia Romagna, colpite nelle ultime settimane da diversi focolai. Finora, va detto, contenuti con discreta tempestività ed efficacia. "La comparsa di focolai, che ... Leggi su agi

In via di esaurimento la prima grande ondata in Italia, con i nuovi contagi passati dai 7.000 giornalieri del picco ai 150-200 in media delle ultime settimane, il nuovo fronte della lotta al Covid-19 ...

Coronavirus:imprenditore grave e stabile

Secondo i dati riferiti dalle aziende sanitarie interessate, due badanti bosniache rientrate in Veneto dal loro Paese e l'imprenditore vicentino di ritorno da alcuni incontri in Serbia hanno acceso i ...

