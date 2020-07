Dal lutto alla truffa: nipote intasca pensione della zia defunta per 4 anni (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per ben quattro anni ha continuato a intascare pensione e indennità di invalidità della zia morta nel 2013 per una cifra complessiva di circa 50mila euro. E’ quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) che ha notificato a una 50enne, residente a Santa Maria la Carità, nel Napoletano, e nipote della donna deceduta, un decreto di sequestro emesso dal Tribunale su richiesta della Procura oplontina guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso. Le indagini sono state avviate dai finanzieri di Castellammare di Stabia che hanno individuato una posizione pensionistica riferibile all’anziana che, nonostante fosse morta nel 2013, continuava a riscuotere formalmente i redditi corrisposti dall’Inps a titolo di reversibilità e di invalidità civile. E’ stato ... Leggi su anteprima24

pissicologo : Covid-19: Acceptance and Commitment Therapy e il dolore per la perdita delle persone care – Report dal webinar dell… - donatellaCM : @dariomatass Il lunedì pomeriggio lavoro in un paese diverso dal mio e nel tragitto ascolto il podcast, ieri non l'… - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? Lutto nel mondo del calcio ?? Giuseppe #Rizza non ce l'ha fatta ?? L'ex calciatore delle giovanili della #Juventus s… - ciuffettami : @paperss2106 All’inizio mi viene da ridere non giudicatemi ma è una reazione involontaria, come se il mio corpo rif… - gastanuke : un mio amico, quando è morto Freddy Mercury, è rimasto a casa da scuola. Il giorno dopo si è giustificato che è rim… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal lutto Covid-19: l'approccio ACT per affrontare il lutto - Report dal webinar State of Mind Lutto nel calcio: è morto Giuseppe Rizza

Un altro lutto scuote il mondo del calcio. A soli 33 anni è morto Giuseppe Rizza. L'ex centrocampista della Juventus Primavera era ricoverato nel reparto di rianimazione del 'Cannizzaro' di Catania in ...

Giornalismo in lutto, è morto Pino Rea

Nato il 16 maggio 1944 a Grottaglie (Taranto), viveva a Firenze dal 1975, quando si era trasferito per lavorare come cronista al Nuovo. Era stato poi corrispondente dalla Toscana per Repubblica (dal ...

Un altro lutto scuote il mondo del calcio. A soli 33 anni è morto Giuseppe Rizza. L'ex centrocampista della Juventus Primavera era ricoverato nel reparto di rianimazione del 'Cannizzaro' di Catania in ...Nato il 16 maggio 1944 a Grottaglie (Taranto), viveva a Firenze dal 1975, quando si era trasferito per lavorare come cronista al Nuovo. Era stato poi corrispondente dalla Toscana per Repubblica (dal ...