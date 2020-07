Da Ricette all’italiana il pesce spada al vapore con verdure grigliate di Anna Moroni (Di martedì 7 luglio 2020) Per Anna Moroni questa è la ricetta più buona per cuocere il pesce spada. Per Ricette all’italiana la maestra in cucina ha proposto il pesce spada al vapore servito con verdure grigliate. E’ di certo un’ottima ricetta per fare il pesce spada ma occorre una lunga cottura, ben 2 ore al vapore ma intanto possiamo occuparci delle verdure grigliate. Per le verdure Annina propone l’alternativa della cottura in forno ma con questo caldo non è il massimo. Il pesce spada al vapore di Ricette All’italiana può essere servito caldo o freddo, come preferiamo. Non perdete questa e le altre Ricette di Anna Moroni, la ricetta per il pesce spada al vapore con le verdure grigliate. Ricette ALL’ITALIANA – pesce spada AL vapore CON verdure grigliate Preparazione: il pesce spada in questo caso va cotto a bagnomaria ... Leggi su ultimenotizieflash

