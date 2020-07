Da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis, quanto guadagnano gli influencer italiani per un singolo post (Di martedì 7 luglio 2020) Gli influencer sono i nuovi ricchi. D’altronde se un singolo post sposnsorizzato da Dwayne Johnson, detto The Rock, può valere un milione di dollari, la tentazione di mandare all’aria tutto e provare a seguire le loro orme è davvero forte. La Hopper HQ, agenzia inglese che si occupa di digital marketing, ha stilato la classifica ‘Instagram Rich List 2020‘, che svela chi sono i personaggi più seguiti al mondo sui social e quanto guadagnano con i post in cui sponsorizzano la qualunque. E, sorpresa, ci sono anche alcuni volti di casa nostra. quanto guadagnano gli influencer italiani La prima italiana presente nella classifica è, manco a dirlo, Chiara Ferragni (65° posto) con 59700 dollari a post, circa 53mila euro. Seguono Gianluca Vacchi al 71° posto con 47600 dollari (circa 42mila euro), Fedez all’84° posto con 31200 ... Leggi su tvzap.kataweb

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni in lacrime per Matilda: "La nostra cagnolina ha un tumore" L'HuffPost I guadagni degli influencer: da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis, cifre da capogiro

La professione dell’influencer è sicuramente una delle attività lavorative più recenti e più invidiate, soprattutto dai più giovani. Il fatto di lavorare sui social e di guadagnare dei soldi in manier ...

