Da Cdm via libera al decreto semplificazioni, le principali novità (Di martedì 7 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali: semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilità; miisure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale; semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.Tra le principali misure in materia di contratti pubblici, si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. L'affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro; una ... Leggi su iltempo

MaurizioFuochi : RT @andreasso1951: Via libera del Cdm al decreto Semplificazioni 'salvo intese' - Politica - ANSA - “VIA LIBRRA DEL CDM “”SALVO INTESE””pra… - a70199617 : #ANDIAMO AVANTI CITTADINI Via libera dal Cdm al decreto Semplificazioni: pronto l'elenco delle 50 opere da sbloccar… - Italpress : Il Consiglio dei Ministri approva il Dl Semplificazioni - FENEALUIL_ : RT @Agenzia_Ansa: Decreto Semplificazioni, via libera 'salvo intese' del CdM #ANSA - TheRenry : RT @Agenzia_Ansa: Decreto Semplificazioni, via libera 'salvo intese' del CdM #ANSA -