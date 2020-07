Crystal Palace-Chelsea oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Premier League 2019/2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Crystal Palace-Chelsea è il match valido per la trentaquattresima giornata della Premier League 2019/2020. Dopo aver centrato l’obiettivo salvezza, la banda di Hodgson è ormai in vacanza e con la mente rivolta al prossimo campionato. Le Eagles vengono da tre sconfitte di fila contro Liverpool, Burnley e Leicester, a certificare come i padroni di casa siano ormai paghi. Il Chelsea di Lampard, dopo la caduta col West Ham, è invece tornato alla vittoria, sconfiggendo quasi agevolmente il Watford per 3-0. I Blues sono riusciti a mantenere la quarta posizione dall’assalto del Manchester United e puntano ad allungare in classifica. La sfida è in programma alle ore 19:00 di oggi, martedì 7 luglio, e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go. Leggi su sportface

I risultati in Premier League - Chelsea e Leicester ok, City sconfitto

Arsenal, Chelsea e Leicester non sbagliano, Manchester United a valanga, pari in Burnley-Sheffield United e Newcastle-West Ham. Ok il Liverpool. Il Norwich dice praticamente arrivederci alla Premier L ...

