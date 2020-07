Crollano gli spettatori per la Serie A: 2,5 milioni in meno per ogni giornata. Nell’ultimo turno il record negativo (Di martedì 7 luglio 2020) La nuova Serie A con partite ad orari impossibili, e a porte chiuse, non piace agli spettatori. Il Messaggero parla di un calo di 2,5 milioni di utenti medi per ogni giornata. E nell’ultimo turno di campionato c’è stato il record negativo, nonostante i tre big match in programma. Troppe partite, orari complicati per gli italiani che finalmente, dopo il lockdown, possono riappropriarsi della propria vita sociale. Il risultato è che il pubblico si allontana dalla tv. “Dal 5 gennaio al 17 febbraio (ossia dalla 18ª alla 24ª giornata) davanti alla tv sono stati registrati in media circa 6 milioni 500mila spettatori, mentre dal 22 giugno al 5 luglio (quindi dalla 27ª alla 30ª giornata) sono scesi a circa 4 milioni. Il duello scudetto appassiona meno, così come la battaglia per la Champions. Figurarsi la lotta per non retrocedere. Le ... Leggi su ilnapolista

