Cristiano Ronaldo ‘tradito’ da un connazionale: “Non posso dire sia il più talentuoso con cui ho giocato” (Di martedì 7 luglio 2020) Cristiano Ronaldo 'tradito' da un suo connazionale. Ebbene sì, l'asso portoghese della Juventus non è considerato il più talentuoso calciatore col quale Manuel Fernandes abbia mai giocato. Manuel Henrique Tavares Fernandes, meglio noto solo come Manuel Fernandes, è un centrocampista del Krasnodar e ha avuto modo nell'arco della sua carriera di giocare con diversi assi del mondo del pallone. Come scrive Sportx, il connazionale di CR7, però, non ha voluto schierarsi in favore del cinque volte Pallone d'Oro.Manuel Fernandes: tradimento a Cristiano Ronaldocaption id="attachment 988057" align="alignnone" width="675" Manuel Fernades (getty images)/caption"Non posso dire che Cristiano Ronaldo sia il giocatore col maggiore talento col quale abbia mai giocato", ha esoridto Manuel Fernandes. "Se lo facessi sarebbe ingiusto nei confronti di calciatore ... Leggi su itasportpress

