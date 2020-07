Crescita, in Italia il Pil crolla dell’11,2%. Il dato peggiore dell’Ue. Gentiloni: «Il Mes? Condizionalità eliminate» (Di martedì 7 luglio 2020) Le previsioni d’Estate della Commissione Ue certificano un peggioramento del Pil rispetto alle stime di primavera. Dietro di noi la Spagna con -10,9%, la Croazia -10,8% e la Francia -10,6%. Germania -6,3% e Olanda -6,8% Leggi su corriere

