Covid | troppi positivi da Dacca | sospesi tutti i voli dal Bangladesh

Elena Barlozzari Roma sospende i voli in arrivo dal Bangladesh, dopo che gli screening sui 225 passeggeri bengalesi sbarcati ieri a Fiumicino hanno riscontrato 21 casi di positività Roma si sveglia, e sospende i voli dal Bangladesh, il Paese più colpito dal Covid-19 dopo Brasile e Stati Uniti. Lo ha stabilito con un'ordinanza il ministro della Salute Roberto Speranza, in accordo con il suo omologo agli Esteri Luigi Di Maio. La misura rimarrà in vigore per una settimana. Il tempo necessario per lavorare "a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue", precisa il ministro della Salute. La richiesta di sospendere i voli dal Bangladesh è arrivata questa mattina dall'Unità di Crisi della Regione Lazio, dopo che sono cominciati a trapelare i primi risultati degli screening effettuati sui 225 passeggeri bengalesi sbarcati

