Covid, “Troppi casi, stop ai voli dal Bangladesh”, intervento del ministro Speranza dopo Roma (Di martedì 7 luglio 2020) Finalmente, dopo la figuraccia ‘diplomatica’ di ieri sera – con due facoltose famigliole Usa respinte preso lo scalo di Cagliari, dopo essere atterrate con il loro jet privato – e tamponi fatti 48 ore prima negli stati Uniti – si è entrati nel ‘vivo’ di un problema ben più serio, come quello che ha visto giungere nello scalo della Capitale ben 39 persone (‘di ritorno’ dal Bangladesh), positive al Covid-19. Una situazione paradossale questa, dei cosiddetti ‘contagi di ritorno’, che rischiano di vanificare i grandi sforzi e sacrifici che i Romani hanno dimostrato con un ordinato e lungo lockdown. Speranza sospende i voli dal Bangladesh Così stamane il ministro della Salute Roberto Speranza (nella foto), ha annunciato che si sta prodigando, ed ha quindi intimato ”la sospensione dei voli in arrivo ... Leggi su italiasera

