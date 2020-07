Covid, Speranza: «Stop ai voli dal Bangladesh». A Roma contagiata una dipendente del Municipio IV (Di martedì 7 luglio 2020) Il focolaio con i casi del bengalese. Una dipendente del Municipio IV di Roma contagiata. La situazione si fa allarmante. Con enorme ritardo arriva lo Stop. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha finalmente deciso «la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo volo arrivato a Roma». Lo annuncia una nota del ministero della Salute. «In accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue», precisa il ministro della Salute. Covid, positiva una dipendente del Municipio IV di Roma A Roma la situazione continua a preoccupare. «Una dipendente del IV Municipio è risultata positiva al ... Leggi su secoloditalia

Agenzia_Ansa : I contagi calano, +192. Le vittime di #Covid sono 7. In Lombardia 98 nuovi casi, il 51,04% del totale #ANSA… - RaiNews : Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito… - rtl1025 : ?? 'Anche il #vaccino contro il #Covid a cui sta lavorando Johnson & Johnson sarà completato nel nostro Paese. Sono… - globalistIT : - michelerizzi3 : Covid, dice Speranza: dopo i tanti sacrifici fatti dobbiamo evitare contagi dall'estero. Ma è ancora ministro? Poss… -