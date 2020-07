Covid, lockdown per cinque milioni di persone a Melbourne. In Perù paura per il grande freddo (Di martedì 7 luglio 2020) Il premier dello Stato australiano: «Non c’è alternativa». In usa 55mila contagi al giorno, Fauci: «Siamo ancora immersi nella prima ondata». Zero casi a Pechino Leggi su lastampa

