Covid-19, alto numero di contagiati, sospesi voli dal Bangladesh (Di martedì 7 luglio 2020) Covid-19, alto numero di contagiati, sospesi voli dal Bangladesh – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull'ultimo volo arrivato ieri a Roma. Lo comunica il ministero della salute. In accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue.

Vaccini COVID, sperimentazione catastrofica: il vaccino Moderna ha un tasso di lesioni «gravi» del 20% nel gruppo ad alto dosaggio
Il focolaio COVID19 a Fortezza in Alto Adige Un uomo rientrato dal Pakistan ha infettato due famiglie imparentate tra di loro

Ultime Notizie dalla rete : Covid alto Covid, in provincia di Cremona l'incremento più alto registrato in Regione: 23 nuovi casi Cremonaoggi Brasile, riparte il campionato ma è già polemica tra gli Stati

La Federcalcio brasiliana (CBF) ha scelto il 9 agosto come data per la ripresa del campionato nazionale ma le autorità regionali, di fronte all'emergenza coronavirus - il bilancio delle vittime in Bra ...

Governo del territorio, gli urbanisti contro la nuova legge campana

«L’intero impianto della legge è orientato ad affermare i nuovi paradigmi della cultura urbanistica e cioè consumo di suolo zero, rigenerazione urbana e territoriale, consapevolezza della fragilità e ...

