Covid-19: aereo atterra in Italia, risultati positivi 14 passeggeri al coronavirus (Di martedì 7 luglio 2020) Sono stati controllati i 225 passeggeri del volo speciale partito da Dacca, in Bangladesh, e arrivato all'aeroporto di Roma Fiumicino. Quattordici persone sono risultate positive ai test sierologici (il 6,2 per cento). Sono stati eseguiti anche i tamponi, ma i risultati saranno pronti per domani e nell'attesa tutti coloro che si trovavano a bordo si trovano in isolamento. "Le operazioni si sono svolte in totale sicurezza e collaborazione anche attraverso i mediatori culturali con particolare attenzione ai nuclei familiari e ai bambini. Si desidera ringraziare Aeroporti di Roma (ADR), l’USMAF e le Forze di Polizia nonché la Asl Roma 3 e le otto unità mobili USCA-R con il coordinamento dell’Istituto Spallanzani che stanno consentendo l’applicazione della ordinanza regionale", fa sapere la Regione Lazio. Vaia (Spallanzani): "Indispensabile ... Leggi su howtodofor

