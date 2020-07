Cosa prevede il DL Semplificazioni. Novità su appalti, opere e procedure, ma non c'è una lista di opere (Di martedì 7 luglio 2020) Semplificazione dei procedimenti amministrativi, eliminazione e velocizzazione di adempimenti burocratici, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sostegno all’economia verde e all’attività di impresa. Questi gli obiettivi indicati dal Governo nel comunicato stampa sul Consiglio dei ministri che dopo oltre 5 ore in seduta notturna ha approvato “salvo intese” il Decreto Semplificazioni. Un provvedimento che interviene in quattro ambiti principali: Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; Semplificazioni procedimentali e responsabilità; misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale; Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.Non trova spazio nel decreto la lista di opere prioritarie, ferroviarie e stradali, che potranno essere ... Leggi su huffingtonpost

