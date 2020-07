Cosa ci fa Coutinho a Napoli? Il brasiliano sbarca in Italia per qualche giorno di relax, ma quella foto con Allan… (Di martedì 7 luglio 2020) Messe in bacheca la Bundesliga e la Coppa di Germania, Philippe Coutinho ha salutato il Bayern Monaco ed è volato in Italia per trascorrere le vacanze, visitando Napoli e la Costiera amalfitana insieme alla moglie Ainee e ai suoi figli. Michael Regan/Getty ImagesUn viaggio di piacere quello del brasiliano, che l’anno prossimo tornerà al Barcellona per fine prestito, caratterizzato da un giro in motoscafo sul Golfo e da una cena in un ristorante giapponese con l’amico Allan, con cui giocavano insieme in Brasile. La foto postata dal centrocampista azzurro ha subito stuzzicato la fantasia dei tifosi del Napoli, fantasticando su un possibile arrivo in azzurro di Coutinho. Niente di tutto questo però, considerando sia il prezzo del giocatore che il suo ingaggio, fuori dalla portata di De Laurentiis. Un semplice viaggio di piacere dunque per il ... Leggi su sportfair

