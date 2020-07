Corso per Direttori Sportivi, la FIGC accredita l’università LUM-Jean Monnet (Di martedì 7 luglio 2020) La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha accreditato l’Università LUM-Jean Monnet per la realizzazione del primo Corso di Alta Formazione in Management delle Società Calcistiche. In virtù di questa importante sinergia, la formazione finalizzata all’accesso diretto all’esame di abilitazione da Direttore Sportivo indetto dal Settore Tecnico della FIGC entra ufficialmente nel mondo accademico, la prima di … L'articolo Corso per Direttori Sportivi, la FIGC accredita l’università LUM-Jean Monnet è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

fattoquotidiano : La7, per la leghista Ceccardi Imagine è una “canzone marxista”: “Lo ha detto anche Lennon”. Revelli: “Le consiglio… - emergenzavvf : Salvare la fauna ittica in difficoltà a causa del basso livello delle acque nel torrente Alpone. L’intervento dei… - Capezzone : +Riunioni febbrili in corso nelle redazioni dei giornaloni+ Consultazioni con editorialisti e commentatori, esperti… - aeit_it : NUOVO CORSO DI FORMAZIONE ON LINE I PRINCIPI FONDAMENTALI DI PROGETTAZIONE DELLE MACCHINE: LA NORMA UNI EN ISO 1210… - MercPat : RT @RogerHalsted: Purghe arcobaleno in corso... Scrittrice di libri per #bambini licenziata dalla casa editrice per alcuni tweet in difesa… -

Ultime Notizie dalla rete : Corso per Corso per Direttori Sportivi, la FIGC accredita l'università LUM-Jean Monnet Calcio e Finanza Affini, allenamenti in altura con le stelle azzurre

Test a Livigno per il cronoman in vista del ritorno alle corse: scalata al Passo del Bernina con Bettiol, Viviani e Trentin LIVIGNO (Sondrio). Schivare qualche motociclista, provare a evadere dalla ca ...

Anziana contagiata dal Covid muore al San Martino, era ospite della casa di riposo di Alpago

BELLUNO. Torna la tensione all’interno delle case di riposo bellunesi. A distanza di quasi un mese dall’ultimo caso, si registra la morte all’ospedale San Martino di Belluno di una anziana positiva al ...

Test a Livigno per il cronoman in vista del ritorno alle corse: scalata al Passo del Bernina con Bettiol, Viviani e Trentin LIVIGNO (Sondrio). Schivare qualche motociclista, provare a evadere dalla ca ...BELLUNO. Torna la tensione all’interno delle case di riposo bellunesi. A distanza di quasi un mese dall’ultimo caso, si registra la morte all’ospedale San Martino di Belluno di una anziana positiva al ...