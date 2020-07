Coronavirus, volo Dacca-Roma: i positivi salgono a 21. La Asl: «Tamponi a chi è rientrato dal Bangladesh» (Di martedì 7 luglio 2020) Non sono ancora terminate le operazioni dei test ma sono già saliti a 21 i passeggeri del volo speciale autorizzato dall’ENAC diretto da Dacca (Bangladesh) atterrato ieri nel pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino risultati positivi al tampone. «Una vera e propria ‘bomba’ virale che abbiamo disinnescato», scrive la Regione in una nota. «A seguito dell’ordinanza regionale tutti i passeggeri del volo infatti sono stati sottoposti al test sierologico, al test molecolare e all’isolamento. E’ la conferma che non ci sono le condizioni di sicurezza da quella provenienza e i voli vanno sospesi. Se non avessimo messo in piedi una imponente macchina dei controlli questi passeggeri molto probabilmente sarebbero stati a loro volta un vettore di trasmissione del virus presso le loro comunità». Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull'ultimo volo ...

L’Asl di Salerno ha chiesto la lista di tutti i passeggeri del volo Alitalia New York-Roma., dopo che un imprenditore 53enne di Roccadaspide è risultato positivo al Covid-19, dopo essere rientrato ...

