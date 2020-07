Coronavirus Usa, boom contagi: 55mila nuovi casi in un giorno (Di martedì 7 luglio 2020) Arrivano i dati dell’università americana Johns Hopkins e i numeri sono altissimi: gli Usa hanno registrato altri 55mila casi di Coronavirus in un solo giorno. Negli Usa l’impennata di casi di Coronavirus si fa sempre più esponenziale e non accenna a retrocedere. Lo confermano i dati dell’università americana Johns Hopkins che registra 55mila nuovi casi … L'articolo Coronavirus Usa, boom contagi: 55mila nuovi casi in un giorno proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

