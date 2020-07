Coronavirus, Unità di crisi del Lazio: “Sospendere i voli da Dacca, non garantita sicurezza, già 6 positivi” (Di martedì 7 luglio 2020) L’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio ha chiesto “la sospensione dei voli da Dacca in quanto non garantiscono i livelli di sicurezza“: lo riporta l’account social “Salute Lazio” dell’assessorato alla Sanità della Regione Lazio. “Sul volo speciale Dacca-Roma, autorizzato da Enav”, sono stati rilevati “già 6 tamponi positivi ai test effettuati ieri, che si completeranno durante la mattinata di oggi. Alcuni passeggeri avevano anche alterazione della temperatura“.L'articolo Coronavirus, Unità di crisi del Lazio: “Sospendere i voli da Dacca, non garantita sicurezza, già 6 positivi” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

LaStampa : Sul volo proveniente da Dacca sono stati fatti 225 tamponi. Il 6,2 per cento dei passeggeri è stato messo in isolam… - EmMicucci : #Coronavirus. #Lazio chiede sospensione voli da #Dacca in #Bangladesh. 'Non rispetta sicurezza'. Così Unità di cris… - MoltoBenone : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: Volo speciale Dacca - Roma autorizzato da Enav già 6 tamponi positivi ai test… - miamids : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ DI CRISI, ‘225 PASSEGGERI DA BANGLADESH CONTROLLATI A FIUMICINO, 14 CON SIEROPREVALENZA PARI A 6,2%’… - EmMicucci : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ DI CRISI, ‘225 PASSEGGERI DA BANGLADESH CONTROLLATI A FIUMICINO, 14 CON SIEROPREVALENZA PARI A 6,2%’… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Unità Coronavirus, Silvestri: «Stiamo andando verso la fine» La Legge per Tutti