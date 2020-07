Coronavirus, ultime notizie – In Italia i contagiati sono oltre 14mila. Sileri frena Zaia: «No al Tso per le violazioni di quarantena». Docente di Oxford: «Il virus esisteva prima di scoppiare in Cina» (Di martedì 7 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, tornano a salire i contagi: +208, nonostante i 15mila tamponi in meno. I morti sono 8 – Il bollettino della Protezione civileIn Lombardia i contagi sono 111, si riduce il numero di morti: 3 nelle ultime 24 ore. Ma preoccupa ancora il caso Mantovasono oltre 11 milioni e mezzo i casi della pandemia di Coronavirus nel mondo. Nello specifico, stando ai dati riportati dalla Johns Hopkins University, sono 11.620.096 le persone risultate positive alla Covid-19. Il bilancio dei decessi, invece, è arrivato a quota 538.058. Il Paese più colpito sono ancora gli Stati Uniti, con quasi 3 milioni di casi e oltre 130mila decessi. ... Leggi su open.online

