Coronavirus, ultime notizie – In Italia i contagiati sono 14.242. Gli Usa escono formalmente dall’Oms. In Israele si dimette un’alta funzionaria sanitaria (Di martedì 7 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19sono oltre 11 milioni e mezzo i casi della pandemia di Coronavirus nel mondo. Nello specifico, stando ai dati riportati dalla Johns Hopkins University, sono 11.620.096 le persone risultate positive al Covid-19. Il bilancio dei decessi, invece, è arrivato a quota 538.058. Il Paese più colpito sono ancora gli Stati Uniti, con quasi 3 milioni di casi e oltre 130mila decessi. Segue il Brasile con oltre 1,6 milioni e l’India con 719.664 casi. L’Italia, undicesimo paese al mondo per numero di contagi, conta 241.819 positivi e 34.869 decessi. USA EPA/SAMUEL CORUMTrump ritira formalmente gli Usa dall’Oms La Casa Bianca ha ritirato ... Leggi su open.online

