Coronavirus ultime notizie: Covid presente dal 2012? L’ipotesi (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus ultime notizie: Covid presente dal 2012? L’ipotesi Coronavirus ultime notizie: continuano a emergere studi e teorie sulla provenienza, anche temporale, del virus. E stando alle ultime ricerche sembra che il Covid-19 non sia nato proprio nel 2019, ma forse circola nel mondo da diverso tempo e probabilmente è solo rimasto inattivo. Ad esempio, stando a un’inchiesta pubblicata sul Sunday Times, sembra che il nuovo Coronavirus non sia poi così tanto nuovo, visto che sarebbe già apparso nel lontano 2012, in una miniera di rame situata nello Yunnan, ovvero nel profondo sud della Cina, ricca di guano di pipistrelli. Coronavirus ultime notizie: virus già presente dal 2012? Lo studio rivela che tre dei sei operai che visitarono quella miniera furono ricoverati d’urgenza in ospedale dopo l’insorgenza di sintomi difficilmente ... Leggi su termometropolitico

Soprannominata poi come malattia COVID-19, dall’acronimo Corona Virus Disease 19 ... si è discusso sull’utilità di indossare o no i guanti, tanto che anche nelle ultime ordinanze si suggerisce ...

Coronavirus, bollettino di oggi 7 luglio. Nelle Marche un solo nuovo contagio

Ancona, 7 luglio 2020 - Un solo nuovo positivo nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dal bollettino sul Coronavirus di oggi, 7 luglio, diramato dal Gores, il gruppo operativo regionale che coordina ...

Ancona, 7 luglio 2020 - Un solo nuovo positivo nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dal bollettino sul Coronavirus di oggi, 7 luglio, diramato dal Gores, il gruppo operativo regionale che coordina ...