Coronavirus, ultime notizie. Cnn: "Bolsonaro ha i sintomi del virus e ha fatto un nuovo test" (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Sono più di 11,5 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 535mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 7 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 06.30 – Cnn: "Bolsonaro ha i sintomi del virus e ha fatto un nuovo test" – Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha i sintomi del Coronavirus, compresa la febbre. Lo riportano la Cnn e altri media locali. Bolsonaro non ha confermato, limitandosi a far sapere di aver nuovamente fatto il test per il Covid-19 e che gli esami mostrano come i suoi polmoni siano "puliti". Ore 06.15 – Usa ritirano visti agli studenti se seguono lezioni on line per il Covid –

Coronavirus, il Pentagono dispiega i medici militari. Fauci: "Situazione non buona"

Il Pentagono ha dispiegato medici militari in in Texas per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il personale medico in divisa, 50 addetti del 627esimo Hospital Center di Carson, in Colorado, fornirà ...

