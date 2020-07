Coronavirus, tutte le notizie della notte – Bolsonaro ha i sintomi del Covid, attesa per l’esito del tampone. Negli Usa 55 mila nuovi contagi (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 5 luglioBrasile EPA/Myke Sena Un sostenitore del presidente brasiliano Jair BolsonaroBolsonaro sospetto positivo È in attesa dell’esito del tampone il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, che ha dichiarato alla Cnn Brasil di avere i sintomi del Coronavirus. Bolsonaro, 65 anni, ha detto di avere 38 di febbre e una saturazione nel sangue pari l 96%. Al momento si sarebbe sottoposto alla cura con idrossiclorochina. Il risultato del tampone dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Bolsonaro ha poi aggiunto di essersi sottoposto a una risonanza magnetica dei polmoni, che per il momento non avrebbe mostrato alcun problema. Dopo settimane passate a minimizzare i rischi della pandemia, Bolsonaro è apparso in pubblico più volte senza mascherina stringendo mani e abbracciando i suoi sostenitori. Al momento la sua agenda è ... Leggi su open.online

RegLombardia : #LNews #Coronavirus Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è dispon… - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: tra pochi minuti su Facebook il punto della situazione sui contagi, su Mondragone e su tutte le att… - lenticchia2007 : RT @lenticchia2007: Sono felice di comunicare,che le misure restrittive previste per i canili si sono allentate,e che il mio progetto #unac… - Tigre_E632 : RT @CalosiGuido: Poi mi spiegheranno, da una parte e da un'altra, a cosa serva questa polarizzazione - creata e rinfocolata di continuo - s… - ninac2013 : RT @acistampa: Riapre i battenti la storica 'cappella' della Basilica di San Pietro che, con oltre cinque secoli di storia alle spalle, acc… -