Coronavirus: Trump ha notificato al Congresso il ritiro dall’Oms (Di martedì 7 luglio 2020) L’amministrazione Trump ha notificato al Congresso che gli Stati Uniti si stanno formalmente ritirando dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della Salute. Lo riferisce la Cnn. Ad annunciarlo su Twitter anche il senatore democratico Robert Menendez. Il Congresso ha ricevuto la notifica che il presidente ha ufficialmente ritirato gli Stati uniti dall’Oms in piena pandemia”, ha twittato. Trump aveva annunciato in maggio di volersi ritirare dall’Oms dopo aver accusato l’organismo internazionale di una gestione troppo filocinese dell’emergenza Coronavirus.L'articolo Coronavirus: Trump ha notificato al Congresso il ritiro dall’Oms Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

"Il trattamento con l'idrossiclorochina taglia il tasso di mortalità significativamente nei pazienti ricoverati con Covid-19 e senza effetti collaterali cardiaci, in base a uno studio dell'Henry Ford ...

Gli Stati Uniti si sono ufficialmente ritirati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: lo ha notificato Trump al Congresso. Dopo averla più volte criticata per la gestione della pandemia di coronav ...

