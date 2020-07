Coronavirus, Trump avvisa l’Onu: «Usa via dall’Oms nel 2021». Ma Biden rilancia: «Se vinco io resteremo» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nel frattempo gli Stati Uniti dovranno onorare tutti gli impegni per l'anno in corso, compresi gli obblighi finanziari. Non e' dunque detto che l'uscita degli Usa dall'Oms si concretizzi davvero, viste le elezioni presidenziali americane del prossimo 3 novembre che potrebbero non rivedere una conferma di Donald Trump Leggi su firenzepost

