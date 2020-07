Coronavirus, tre focolai in Irpinia. La vicesindaca di Avellino: «Situazione sotto controllo» (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 7 luglio Nel giro di poche ore, un territorio che sembrava aver superato l’emergenza Coronavirus torna a vivere la paura del contagio: si sta cercando di capire se esiste un collegamento tra i 13 casi di positività scoperti nella provincia di Avellino, in Campania. L’allarme è scattato quando un uomo di 69 anni, residente a Santa Lucia di Serino, è arrivato all’ospedale San Giuseppe Moscati del capoluogo, già positivo al Sars-CoV-2. Era stato sottoposto a tampone già nel suo domicilio, ma è stato trasferito d’urgenza nella struttura ospedaliera a causa della febbre alta e di una grave insufficienza respiratoria. Adesso è intubato. Quando famigliari e conoscenti dell’uomo sono stati sottoposti a tampone, si è scoperto che nel comune di Santa Lucia di Serino era ... Leggi su open.online

