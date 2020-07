Coronavirus, test per Bolsonaro: ha i sintomi del Covid (Di martedì 7 luglio 2020) Il presidente brasiliano avrebbe la febbre a 38° e una saturazione di ossigeno nel sangue del 96%. Annullati gli impegni in... Leggi su today

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il ministro della Salute ha dato mandato all'ufficio legislativo del suo dicastero per verificare il… - Agenzia_Italia : In Italia 208 nuovi contagi e 8 decessi. Preoccupa il focolaio di #coronavirus a #Roma legato a persone del… - RaiNews : 'Oggi se una persona è positiva e non resta in isolamento ha una sanzione penale da 3 a 18 mesi di carcere. E c'è u… - Massimo10489625 : ???? Brasile, giallo su Bolsonaro: 'Ha i sintomi del Covid' « Il presidente brasiliano ha fatto il test per il Covid… - ScorpiiUpsilon : RT @jeperego: #Bolsonaro sarebbe risultato positivo al test #coronavirus #COVID?19 . -