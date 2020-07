Coronavirus: tamponi all’aeroporto e Tso per chi rifiuta le cure (Di martedì 7 luglio 2020) L’ipotesi di richiedere il Tso (trattamento sanitario obbligatorio) per coloro che, pur manifestando i sintomi da Coronavirus, rifiutano le cure ospedaliere è stata manifestata sia dal Ministero della Salute Roberto Speranza che dal Governatore della Regione Veneto Luca Zaia. Tso per chi rifiuta le cure L’emergenza sanitaria non è finita e in numerose regioni italiane stanno nascendo nuovi focolai, molti dei quali determinati dai cosiddetti contagi di ritorno. Il caso più emblematico è quello dell’imprenditore vicentino risultato positivo al Covid-19 dopo essere tornato dalla Serbia e che, pur sapendo di essere contagioso, ha continuato con la propria vita sociale. L’uomo, che in un primo momento aveva rifiutato le cure ospedaliere, è stato successivamente ricoverato in gravi condizioni. La vicenda ha subito portato il ... Leggi su notizieora

