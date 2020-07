Coronavirus: sospesi i voli dal Bangladesh (Di martedì 7 luglio 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Coronavirus riscontrati sull’ultimo volo arrivato ieri a Roma. In accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue. Coronavirus, Unità di crisi del Lazio: “Sospendere i voli da Dacca, non garantita sicurezza, già 6 positivi”L'articolo Coronavirus: sospesi i voli dal Bangladesh Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Alcuni passeggeri avevano anche alterazione della temperatura. Lo rende noto l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio sul portale Salute Lazio. «Si chiede la sospensione dei voli da Dacca in ...

sospesi anche a causa dell’emergenza COVID-19, si è tenuta nei giorni scorsi una riunione alla presenza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dell’Assessore regionale al Bilancio, ...

