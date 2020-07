Coronavirus | Presidente Jair Bolsonaro positvo al Covid-19 (Di martedì 7 luglio 2020) Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro è risultato positivo al Covid – 19 , l’uomo che ha sempre minimizzato i rischi del Coronavirus. Jain Bolsonaro, il Presidente del Brasile è risultato positivo al Coronavirus. E’ stato proprio lui a confermarlo, dopo aver manifestato i sintomi del Covid-19, febbre alta e saturazione di ossigeno nel sangue … L'articolo Coronavirus Presidente Jair Bolsonaro positvo al Covid-19 è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

