Coronavirus | Presidente Jair Bolsonaro ha i sintomi del Covid-19 (Di martedì 7 luglio 2020) Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro che ha sempre minimizzato i rischi del Coronavirus ora ha i sintomi del Covid-19. Il Presidente Jair Bolsonaro ha i sintomi del Coronavirus, febbre a 38 e una percentuale di ossigeno nel sangue del 96 per cento, secondo i resoconti della Cnn e del quotidiano Estado de San Paulo. … L'articolo Coronavirus Presidente Jair Bolsonaro ha i sintomi del Covid-19 è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

