Coronavirus: positivi 6 passeggeri del volo Dacca-Roma (Di martedì 7 luglio 2020) ‘Sono già 6 i tamponi positivi ai test effettuati ieri sui passeggeri del volo speciale Dacca-Roma autorizzato da Enac’. Lo dichiara l’Unità di Crisi della Regione Lazio. Sono 225 i passeggeri in totale da controllare e i test si completeranno durante la mattinata di oggi. ‘Si chiede la sospensione dei voli da Dacca in quanto non garantiscono livelli di sicurezza‘ – si legge sul portale Salute Lazio. Coronavirus: positivi 6 passeggeri del volo Dacca-Roma su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

