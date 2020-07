Coronavirus, nuovo focolaio in Toscana. Il contagio arriva dal Bangladesh (Di martedì 7 luglio 2020) nuovo focolaio di Coronavirus a Viareggio (Lucca). Sotto la lente di ingrandimento 8 persone di origine bengalese, residenti a Viareggio, facenti parte di due nuclei familiari differenti, e quattro loro ospiti. Il contagio, annuncia la Asl Toscana nord ovest, si sarebbe propagato da uno degli ospiti delle famiglie, proveniente dalla capitale del Bangladesh, Dacca, e arrivato a Roma la settimana scorsa. L’ allerta è arrivata alla Asl dalla Regione Toscana passando dal ministero della Salute. Finora sono risultate positive al Coronavirus ben 10 persone, tra queste dieci, una è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Livorno. Le condizioni del paziente ricoverato sono buone. Per quanto riguarda le altre 9 persone, sono state trasferite all’interno di un albergo sanitario, mentre altri 2 sono risultati negativi, con l’obbligo ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nuovo focolaio in famiglia: dieci contagiati a Viareggio LA NAZIONE Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

1997, 22.1.220 , venne stabilita l’attivazione del sistema di sorveglianza dei casi sospetti di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2, definito così allora e solo dopo si aggiunse malattia ...

Coronavirus Latina: tornano i contagi in provincia. Nel Lazio attenzione sui casi di importazione, test in aeroporto

Hanno lentamente ripreso a crescere i contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Due nuovi casi sono stati confermati ieri, lunedì 6 luglio, dalla Asl pontina, che fanno seguito al caso di ...

