Coronavirus | nuovi focolai anche in Emilia-Romagna | ricominciano gli isolamenti

Un nuovo focolaio da Coronavirus che stavolta coinvolge l'ospedale Infermi di Rimini, luogo in cui sono state riscontrate otto persone contagiate dal Coronavirus. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, ad oggi sono 8 i casi di contagio verificati tra domenica 5 e lunedì 6 luglio, l'accertamento è avvenuto dopo aver effettuato il tampone. Si tratta di pazienti che erano già ricoverati all'Infermi di Rimini nel reparto post-acuti, dell'ospedale cittadino. Ad essere contagiati 5 uomini e 3 donne, e nessuno di loro dimostrava di essere sintomatico presentando le conseguenze da contagio da Coronavirus. Queste sono ore in cui si devono attendere gli esiti dei tamponi, test a cui si sono sottoposti i membri del personale medico e infermieristico. Gli esami previo tampone sono stati effettuati sul personale ospedaliero lunedì mattina, 6

