Coronavirus nel Lazio, solo 5 nuovi casi nelle ultime 24 ore. D’Amato: ’36 i passeggeri del volo Dacca-Roma risultati positivi’ (Di martedì 7 luglio 2020) Sono 5 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi 3 sono di importazione, 2 sono a Roma città e uno a Latina. I casi rilevati all’aeroporto di Fiumicino sono stati 36. Leggi anche: Coronavirus, c’è la decisione: troppi casi, sospesi tutti i voli in arrivo dal Bangladesh Nell’Asl Roma 1 4 sono i nuovi casi: due di questi sono riferiti a persone di nazionalità Bangladesh che hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca e già attenzionati. nelle province, invece, si registra un solo caso nell’Asl di Latina: si tratta di un link familiare con la donna di rientro dall’India e che era già in isolamento. Coronavirus nel Lazio: il bollettino del 7 luglio ‘Oggi registriamo un dato di 5 casi e zero decessi. Dei nuovi casi tre sono casi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

petergomezblog : #Coronavirus, nuovi focolai nel Mantovano: contagiati 68 lavoratori di macelli e salumifici - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovi focolai nel Mantovano: contagiati 68 lavoratori di macelli e salumifici - Agenzia_Italia : Il nuovo #coronavirus potrebbe essere comparso in una miniera nel 2012 - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #QUARANTENA #VIOLATA, #ZAIA minaccia #REATI #PENALI e #MULTE! Ecco CHI dovrà #PAGARE fino a 1000… - FilomenaGallo55 : RT @Rvaticanaitalia: Nel Mondo alla Radio, alle 17.05, parliamo delle periferie del #covid-19. In #Kosovo, seconda ondata della pandemia e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus mondo, il Pentagono dispiega i medici militari. Superati 200mila morti in Europa La Repubblica Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...

Alphabet Loon, 4G con palloni aerostatici al debutto in Kenya

con la pandemia di COVID-19 ancora in corso, la possibilità di comunicare con famigliari e personale medico in zone remote fa ancora di più la differenza. Vale la pena osservare che non si tratta del ...

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...con la pandemia di COVID-19 ancora in corso, la possibilità di comunicare con famigliari e personale medico in zone remote fa ancora di più la differenza. Vale la pena osservare che non si tratta del ...