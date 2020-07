Coronavirus nel Lazio, 19 nuovi casi, ancora contagi dal Bangladesh. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di martedì 7 luglio 2020) ‘Oggi registriamo un dato di 19 casi positivi e di questi 13 sono casi di importazione (12 del Bangladesh). Un nuovo decesso nelle ultime 24h. A Roma città sono 14 i nuovi casi. Si conferma la forte incidenza dei casi di importazione. Pronta l’ordinanza per disporre i test e i tamponi in aeroporto per i voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh) e il controllo demandato alle Asl delle condizioni di isolamento dei passeggeri. Oggi il volo in arrivo a Fiumicino alle ore 17.45. Dei nuovi casi giornalieri si registrano 12 casi di nazionalità Bangladesh e di questi 9 hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca. Nella Asl Roma 1 dei sette casi odierni sono sei i casi riferiti a persone di nazionalità del Bangladesh che hanno un link correlabile con i voli già attenzionati provenienti da Dacca. Di questi sei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

petergomezblog : #Coronavirus, nuovi focolai nel Mantovano: contagiati 68 lavoratori di macelli e salumifici - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovi focolai nel Mantovano: contagiati 68 lavoratori di macelli e salumifici - RaiNews : #Coronavirus, focolai nel mantovano tra macelli e salumifici - CorriereCitta : Coronavirus nel Lazio, 19 nuovi casi, ancora contagi dal Bangladesh. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune - Notiziedi_it : Il nuovo coronavirus potrebbe essere comparso in una miniera nel 2012 -