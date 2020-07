Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in USA situazione “davvero non buona”, il presidente brasiliano Bolsonaro ha i sintomi del COVID-19 (Di martedì 7 luglio 2020) Hanno superato quota 11,5 milioni (11.593.181) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 537.504, mentre le guarigioni sono 6.283.738. Gli Stati Uniti hanno registrato altri 55mila casi in un giorno, secondo i dati della JHU. I contagi totali nel Paese a oggi sono 2.935.712, di cui 130.284 decessi. La situazione della pandemia da Coronavirus negli Stati Uniti è “davvero non buona“: lo ha affermato il virologo della Casa Bianca Anthony Fauci, durante un evento organizzato dal National Institute of Health. “Siamo ancora profondamente immersi nella prima ondata“, ha dichiarato Fauci, stigmatizzando le riaperture premature in molti Stati come Florida e Texas. Secondo Fauci l’Europa ha gestito la pandemia molto meglio degli USA ed ha esortato ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : Zaia: “Parlo come un virologo? Ho fatto due anni di veterinaria, un po’ me ne intendo” - Corriere : Zingaretti: i contagi aumentano perché molti non rispettano le regole - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 208 nuovi casi e 8 morti. Tamponi in calo - TitaG1978 : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia: ultime news. Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. LIVE - alcinx : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia: ultime news. Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie, Rezza: “Il Paese non reggerebbe un secondo lockdown” Fanpage.it Business news: Cuba, l'isola riparte al turismo internazionale ma con limitazioni

Cuba ha registrato un totale di 2.348 contagi e 86 decessi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie hanno confermato sette positivi e nessun decesso. (Res) ...

Jair Bolsonaro ha i sintomi del Coronavirus

Intanto il Brasile ha superato quota 65mila morti per coronavirus, con i nuovi 620 decessi registrati nelle ultime 24 ore. In tutto sono 65.487, ha riferito il ministro della Salute brasiliano, ...

Cuba ha registrato un totale di 2.348 contagi e 86 decessi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie hanno confermato sette positivi e nessun decesso. (Res) ...Intanto il Brasile ha superato quota 65mila morti per coronavirus, con i nuovi 620 decessi registrati nelle ultime 24 ore. In tutto sono 65.487, ha riferito il ministro della Salute brasiliano, ...