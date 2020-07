Coronavirus, l’appello dell’Asl di Roma alla comunità del Bangladesh: «State in isolamento e fate i tamponi» (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 7 luglio«Ti volevo informare che nelle ultime settimane alcune persone della comunità bengalese di Roma si sono ammalate di Coronavirus. Per questo motivo, se sei arrivato da poco a Roma dal Bangladesh, è importante che tu sappia come tutelare la tua salute e quella dei tuoi conoscenti». Questo l’appello dell’Asl Roma 2 alla comunità del Bangladesh nella Capitale che verrà diffuso anche nella loro lingua allo scopo, ben preciso, di invitare, chi dall’1 giugno è arrivato a Roma partendo dal Bangladesh, ad andare alla stazione drive-in nella Capitale per il tampone. July 7, 2020 «Segnala il tuo arrivo nel Lazio» «Devi segnalare il tuo arrivo nel Lazio e lo puoi fare in due modi: sul sito o chiamando il numero verde regionale gratuito. In caso di sintomi rivolgersi ... Leggi su open.online

