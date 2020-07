Coronavirus, l’appello del Sindaco di Fiumicino al Governo: «Fermate i voli dai paesi in cui il virus è fuori controllo» (Di martedì 7 luglio 2020) «Com’è noto, ieri pomeriggio ero all’aeroporto Leonardo Da Vinci con le autorità sanitarie, quelle aeroportuali, ADR e le forze dell’ordine per l’arrivo di un volo speciale da Dacca i cui passeggeri sono stati tutti sottoposti a test e tamponi». Lo dichiara il Sindaco Esterino Montino. Già 21 casi positivi «Tra loro sono già emersi 21 casi positivi, alcune dei quali sintomatici – prosegue il Sindaco – Esattamente quello che era successo con il volo precedente da cui è nato il focolaio di Fiumicino, per fortuna contenuto in tempo. Questa situazione non è più accettabile. Il 9 luglio prossimo è previsto l’arrivo di un altro aereo da Dacca ed è prevedibile che il risultato dei nuovi test e tamponi sia molto simile perché in Bangladesh l’epidemia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

