Coronavirus, la virologa Ilaria Capua: “Donne meno a rischio di forme gravi, reinseriamole nel lavoro” (Di martedì 7 luglio 2020) Durante la pandemia di Covid-19 “ci siamo accorti che le donne sono meno a rischio di sviluppare forme gravi” della malattia. “Questo vuol dire che mettere e reinserire nell’ambito del lavoro le donne è una misura di sanità pubblica a costo zero”. A suggerirlo è la virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa dell’One Health Center of Excellence della University of Florida, in occasione del seminario ‘A pari merito. Senza donne non c’è ripresa’, promosso dalla Fondazione Bracco, che compie 10 anni di attività e dedica un momento di riflessione alle disuguaglianze di genere. “I numeri che abbiamo basta guardarli: le donne sembrano essere più protette o meno sensibili” a Covid-19, “usiamo questo in modo intelligente. Oltre a tante informazioni, la pandemia – che ... Leggi su meteoweb.eu

